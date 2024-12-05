Львова-Белова: в 2025 году новые группы детей воссоединятся с семьями

Новые группы детей для воссоединения с семьями на Украине и в России будут сформированы в 2025 году. Об этом со ссылкой на уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову сообщает РИА Новости.
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