Трамп заявил, что в случае победы на выборах восстановит ядерную сделку с Ираном

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах он восстановит ядерную сделку с Ираном - из которой он вышел во время своего президентского срока в 2018 году.
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