Российский стартап Smile AI привлек 10 миллионов рублей на посевной стадии от венчурного фонда "Восход"

Российский стартап Smile AI успешно завершил раунд финансирования в размере 10 млн рублей от венчурного фонда "Восход", который работает в рамках совместного проекта с Министерством образования и науки Российской Федерации по поддержке университетских команд.
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