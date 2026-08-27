Этой зимой югу Германии грозит дефицит газа

О возможном региональном дефиците газа из-за низкого уровня запасов в хранилищах на юге Германии предупредил управляющий директор оператора рынка природного газа Trading Hub Europe (THE) Торстен Франк 27 августа в интервью изданию Politico.
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