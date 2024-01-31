Япония заподозрила КНДР в планах разместить ядерное оружие на крылатых ракетах

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил во время пресс-конференции, что, по мнению Токио, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) намерена научиться размещать ядерное оружие на крылатых ракетах.
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