В ОП призвали повысить маткапитал за третьего ребенка до миллиона рублей

В Общественной палате призвали увеличить сумму единовременной выплаты с 450 тысяч до одного миллиона рублей для российских семей, в которых с начала текущего года родится третий ребенок или последующие дети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии