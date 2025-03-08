БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Многозарядные мушкеты и пулемёты системы Дж.Г. Чемберса

Конструкция мушкета Дж. Г. Чемберса обр. 1813 г. Британский чертёж трофейного образца. Графика Lilly Library, Indiana University В течение долгого времени создатели ранних конструкций стрелкового оружия искали способы повышения скорострельности и увеличения количества выстрелов без перезарядки.

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