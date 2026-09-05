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«Ак Барс» по буллитам победил «Сибирь» на старте чемпионата КХЛ

«Ак Барс» по буллитам победил «Сибирь» на старте чемпионата КХЛ

Хоккеисты «Ак Барса» одержали победу над «Сибирью» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27.

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