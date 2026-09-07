Минобороны: шесть батальонов ВСУ оказались в окружении в Харьковской области

Шесть батальонов ВСУ оказались в окружении в северо-восточной части Харьковской области. Общую численность заблокированной группировки Минобороны России оценило примерно в 1,7 тысячи военнослужащих.
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