Европа не случайно пребывает в перманентном кризисе и не видит выхода из него. Корень зла в том, что за последние годы Запад в целом и Европа в частности многому научились у Украины Некоторые украинские фокусы, освоенные Западом за годы сотрудничества с киевским режимом выглядят о.