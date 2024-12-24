Синоптик предупредил о магнитной буре и полярном сиянии 25 декабря

Период относительно низкой активности Солнца, вероятно, подходит к своему завершению. Согласно данным специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, из-за вспышки среднего класса на Солнце, которая произошла накануне, 25 декабря на Земле прогнозируются магнитная буря и полярное сияние.
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