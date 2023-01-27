Аргументы недели
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

  • леонид рыбаков
    КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ ---ЭТО ВООБЩЕ ЧТО ОЗНАЧАЕТ У НАШИХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ ЕЩЕ ОДНУ КРАСНУЮ НИТОЧКУ НЕ ЗАМЕТНУЮ...Захарова: ответны...
  • Андрей
    Червонец маловато будет...Житель Санкт-Пете...
  • Александр Хироников
    Медведь. Проживи год на этот прожиточный минимум. Даже пукать будет нечем, а не то, что рассуждать.Дмитрий Медведев:...

Собянин: На улице Константина Симонова в этом году появится новый образовательный комплекс

Новая школа на 400 мест с дошкольным отделением появится в районе Аэропорт на улице Константина Симонова.

