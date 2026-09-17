На Кубани ввели режим беспилотной опасности в 6 муниципалитетах

Утром 17 сентября в нескольких муниципальных образованиях Краснодарского края введён режим беспилотной опасности.
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