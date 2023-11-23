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Ларссон о Хейлунде в «МЮ»: «Он выглядит интересно, у него хорошие физические данные, скорость»

Ларссон о Хейлунде в «МЮ»: «Он выглядит интересно, у него хорошие физические данные, скорость»

«Мне понравилось то, что я увидел [в игре против «Копенгагена»]. Он обладает скоростью. Прорывался через защиту соперника.

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