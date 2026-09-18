В детсадах России введут новый образовательный стандарт

В российских детских садах с 1 сентября 2027 года планируют усилить воспитательную составляющую. Изменения войдут в новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова.
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Обязательно в этот стандарт надо ввести обучение правильному произношению звуков речи и одновременно буквам алфавита кириллица на основе разработанной в России общей классификации согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления: 6 столбцов, отображающих типы артикуляции и 5 строк зон артикуляции:
П - Ф - М - У- В - Б
Ц - С - Н - О - З - (Дз)
Т - Ъ - Л - А - Ь=Й - Д
Ч - Ш - Р - Э - Ж - J
К - Х - R(фран.) - Ы - Gh - Г
И детей надо обучать общей классификации 14 эпох мировоззрения-идеологии-веры человека и 14 эпох диаспор, обществ, племён, стран, разработанной в России.:
Q. Базис млекопитающего существа человека. Анатомия и физиология женского и мужского организма.
1. Первобытнообщинный коммунизм.
2. Криминалитет. Гегемонизм насилием. Цинизм. Воровство, грабёж, разбой.
3. Варварство. Колониализм, рабовладение и эксплуатация.
4. Империализм. Самодержавие.
5. Психолингвистика. Гипноз порабощения разума. Мошенничества. Суеверия.
6. Демонстративность. Нарциссизм. "Звёздная бользень.
7. Реализм. Романтизм творчеством постижения знаний правды и изобретательством, созданием произведений культуры и искусства.
8. Прагматизм. Принятие и применение знаний правды, изобретений, произведений культуры и искусства.
9. Утопии. Религиозность. Традиционализм-конфуцианство. Социализм-коммунизм. Фашизм.
10. Стяжательство. Монетаризм. Олигархат. Капитализм.
11. Либерализм. Толерантность и плюрализм к извращениям и преступлениям. Диверсии клеветой, политическими, экономическими и прочими санкциями.
12. Маниакальность. Беспредел влечений и отторжений.
13. Маргинальность. Отверженность, изгойность.
14. Психопатии. Слабоумие. Аутизм. Галлюцинации и бред наркотического опьянения и сумасшествия.
X. Кризис, крах женского и мужского организм. Травмы, болезни, стресс. Предел жизненных сил. Старческая дряхлость. Смерть. Кризис и крах общества. Бунты, революции, войны, распад общества, гибель государства.