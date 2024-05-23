Общественники УТ МВД России по УрФО продолжают участвовать во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

Общественники Управления уральской транспортной полиции продолжают участвовать во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг», приводящейся по инициативе Общественного совета при МВД России.
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