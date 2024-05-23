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Закон, порядок, государство

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Общественники УТ МВД России по УрФО продолжают участвовать во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

Общественники УТ МВД России по УрФО продолжают участвовать во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

Общественники Управления уральской транспортной полиции продолжают участвовать во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг», приводящейся по инициативе Общественного совета при МВД России.

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Игорь Васиков
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