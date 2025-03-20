Руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) направляло военнослужащих, которые проявляли недисциплинированность, злоупотребляли алкоголем и нарушали общественный порядок в приграничных районах Курской области, на передовую.
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