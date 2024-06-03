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На Ямале очередная попойка закончилась жестоким убийством

На Ямале очередная попойка закончилась жестоким убийством

На Ямале очередная попойка закончилась жестоким убийством. Обвиняемым проходит житель села Аксарка. По данным следствия, 25 апреля 2024 года в селе Аксарка Приуральского района мужчина совместно с супругой распивал спиртные напитки.

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