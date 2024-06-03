На Ямале очередная попойка закончилась жестоким убийством. Обвиняемым проходит житель села Аксарка. По данным следствия, 25 апреля 2024 года в селе Аксарка Приуральского района мужчина совместно с супругой распивал спиртные напитки.
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