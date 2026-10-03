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Берг из сборной Норвегии не знает, будет ли Португалия сильнее без Роналду: «Криштиану – один из величайших футболистов в истории. Посмотрим, как они будут играть без него»

Полузащитник сборной Норвегии Патрик Берг высказался о предстоящей игре против сборной Португалии без  Криштиану Роналду .

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