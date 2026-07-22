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Царьград

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Трамп отказался давать Украине 400 млн. Денег нет - сенатор

Трамп отказался давать Украине 400 млн. Денег нет - сенатор

Президент США Дональд Трамп отказался предоставлять Украине помощь на 400 млн долларов. Сенатор Дурбин уведомил всех, что денег на финансирование Киева больше нет.

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