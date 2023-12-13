NYT: ВСУ требуется мобилизовывать 20 тысяч человек ежемесячно для восполнения потерь

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. Киев будет вынужден призывать на службу по 20 тысяч человек в месяц в течение 2024 года для восполнения потерь украинской армии и совершения ротаций, пишет издание New York Times со ссылкой на бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого.