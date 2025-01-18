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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Барселоны» 1 победа в 8 последних матчах в Ла Лиге

Команда Ханси Флика сегодня сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре. Начиная с 10 ноября каталонцы в чемпионате сумели победить только «Мальорку» (5:1).

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