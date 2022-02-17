Иммунолог объяснил, чем опасен грипп после перенесенного коронавируса

Как сообщает радио Sputnik, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с журналистами рассказал, с какими негативными последствиями могут столкнуться пациенты, заразившиеся гриппом после того, как они перенесли коронавирус .
Как сообщает радио Sputnik, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с журналистами рассказал, с какими негативными последствиями могут столкнуться пациенты, заразившиеся гриппом после того, как они перенесли коронавирус .
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