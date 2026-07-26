Задержка поездов Санкт-Петербург — Юг России 26 июля: что известно на данный момент

Как сообщили 26 июля в пресс-службе РЖД, в минувшую субботу Ростов-на-Дону накрыла непогода. Из-за гроз, ливней и шквалистого ветра, которые пришли в регион, сдвинулось время оправления поездов, как направляющихся в Петербург, так и отправляющихся из него.
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