Задержка поездов Санкт-Петербург — Юг России 26 июля: что известно на данный момент

Как сообщили 26 июля в пресс-службе РЖД, в минувшую субботу Ростов-на-Дону накрыла непогода. Из-за гроз, ливней и шквалистого ветра, которые пришли в регион, сдвинулось время оправления поездов, как направляющихся в Петербург, так и отправляющихся из него.