В России официально признали бандформирование «Правый сектор» террористической организацией

Сегодня Верховный суд России признал террористической украинскую организацию «Национально-освободительное движение «Правый сектор», члены которой в 2013−2014 годах были основными участниками вооружённого государственного переворота в Киеве.
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