Евгений Первышов поздравил тамбовских студентов с праздником

Сегодня в нашей стране отмечается День российского студенчества. Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета».
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