Каждый, кто хотя бы раз разрезал на пополам томат, должен был обращать внимание на то, что внутри красной мякоти помидора есть какие-то загадочные не слишком приятные для взора белые прожилки.
Откуда в помидорах берутся загадочные белые прожилки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Василий Топчий
Спасибо.
Ответить
15 час.
МЗ
Малик Зиганшин
К сожалению, в последние лет десять - только такие, других не бывает, совсем. если причина указана в статье правильно, то значит сменилась технология выращивания, и на продажу вывозят дутые, но недозрелые. а если белое вырезать, как видно и на фото, и всамделе, то от помидора ничего не остается. началось это довольно давно, с технологии беспочвенного выращивания на растворах нитратов, походу, но тогда они были просто безвкусные, и не 90%, а действительно, только отдельные прожилки помидора были белые. теперь усовершенствовали... зато прибыльно😆 кому-то
Ответить
15 час.
Свежие комментарии