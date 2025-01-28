Знаменитую яму на Котовского готовят к капитальному ремонту в Новосибирске

В мэрии Новосибирска перечислили объекты дорожного ремонта 2025 года. Как сообщил глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев, на ремонт городских трасс планируют потратить 1 млрд 113 млн рублей, из которых 800 млн выделил бюджет города и почти 300 направили на эти цели из региональной казны.