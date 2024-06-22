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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарретт Невельс перешел из «Уралмаша» в «Парму»

Пермский клуб объявил о подписании с атакующим защитником (31 год, 188 см) контракта на один сезон. Невельс покинул клуб из Екатеринбурга по истечению срока контракта.

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