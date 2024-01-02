Военную операцию ВСУ по захвату Крыма оценили

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом новую операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Крыма, которую … .
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