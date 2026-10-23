Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула заседание Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, выступившего против дальнейшего финансирования Украины за счет европейских средств.
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