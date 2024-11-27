НАТО высадились под Курском? Кого подбили российские БПЛА

Расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» обнаружил и ликвидировал отряд военнослужащих, облаченных в НАТОвскую форму, в одном из лесных массивов к северо-востоку от Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Элджей».