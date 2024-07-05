Предприниматели Татарстана обсудили с представителями Минтранса РТ и РЖД вопросы организации перевозок грузов

4 июля Общественная приемная бизнес-омбудсмена Республики Татарстан Фарида Абдулганиева организовала и провела в формате видеоконференции рабочую встречу с представителями предпринимательского сообщества, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с организации перевозки грузов железнодорожным транспортом.