Предприниматели Татарстана обсудили с представителями Минтранса РТ и РЖД вопросы организации перевозок грузов

4 июля Общественная приемная бизнес-омбудсмена Республики Татарстан Фарида Абдулганиева организовала и провела в формате видеоконференции рабочую встречу с представителями предпринимательского сообщества, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с организации перевозки грузов железнодорожным транспортом.
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