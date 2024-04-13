Телекомментатор о попытке "посадить спортсменов под замок": "Мы что, в СССР?"

БВ

Борис Выдрин

Автор намеренно юлит в унисон подобных же блеяний ещё занимающего кресло министра чучела. Сам же говорит: "Это политический вопрос. Нас отстранили за то, что мы ведём свою политику, защищаем свой суверенитет". А дальше выкрутасы чудовищные о безобидности и неподсудности, о свободе от верховной власти страны и народа, защищающих этот суверенитет.. Глупость и дурость вместе, неужели так рассуждают и наши все спортсмены? Вы там как хотите, воюйте, деритесь с врагом, а я к ним поехал чемпионить, и точка. Приехали...Вот только у всех нас витает вопрос: есть ли власть в стране, кто ею руководит?