Телекомментатор Алексей Осин высказался о попытке "посадить спортсменов под замок" в преддверии парижской Олимпиады: "Мы что, в СССР?" Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер снова высказалась против выступления наших спортсменов на Олимпиаде без флага и гимна, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград.
Телекомментатор о попытке "посадить спортсменов под замок": "Мы что, в СССР?"
Комментарии
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Людмила Байкова Байкова
Правильно!! Я бы не пустила их назад в Россию. Нравится Запад, пусть там и остаются. Россия плохая, бандюганы хорощие? Что ж счастья им и успехов среди ненавистников моей Родины!
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8 час.
БВ
Борис Выдрин
Автор намеренно юлит в унисон подобных же блеяний ещё занимающего кресло министра чучела. Сам же говорит: "Это политический вопрос. Нас отстранили за то, что мы ведём свою политику, защищаем свой суверенитет". А дальше выкрутасы чудовищные о безобидности и неподсудности, о свободе от верховной власти страны и народа, защищающих этот суверенитет.. Глупость и дурость вместе, неужели так рассуждают и наши все спортсмены? Вы там как хотите, воюйте, деритесь с врагом, а я к ним поехал чемпионить, и точка. Приехали...Вот только у всех нас витает вопрос: есть ли власть в стране, кто ею руководит?
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8 час.
Владимир Почалкин
пусть едут за свой счет
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8 час.
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