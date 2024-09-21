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Инспекторы ЦОМП помогают пассажирам на Троицкой линии

Инспекторы ЦОМП помогают пассажирам на Троицкой линии

Каждый день инспекторы Центра обеспечения мобильности помогают пассажирам на Троицкой линии. Они оказывают поддержку пожилым людям, многодетным семьям, пассажирами с коляскам, и организованным группам школьников.

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