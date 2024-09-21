Инспекторы ЦОМП помогают пассажирам на Троицкой линии

Каждый день инспекторы Центра обеспечения мобильности помогают пассажирам на Троицкой линии. Они оказывают поддержку пожилым людям, многодетным семьям, пассажирами с коляскам, и организованным группам школьников.
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