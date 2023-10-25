Получить российское гражданство станет проще

Иностранцы, которые проходили службу в армии России по контракту не менее года, смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке — для них требование постоянного проживания в России станет необязательным.
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