Кандидат в президенты США призвала обезглавить руководство Ирана

лл лина любимцева Это уже давно нужно было сделать!! Все перечисленное вами СБОРИЩЕ такое вытворяет по всему Миру, причем безнаказанно!

Boris Borisov Мы обязательно ответим этим зарвавшимся Хейлям -всеразрушающей, страшной в своей разящей силе о з а б о ч е н н о с т ь ю ! Вот , только Маша Захарова ответ допишет .... !