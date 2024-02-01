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Несекретные материалы

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Кандидат в президенты США призвала обезглавить руководство Ирана

Кандидат в президенты США призвала обезглавить руководство Ирана

США должны нанести удар по Ирану с целью уничтожения лидеров Исламской Республики. С таким заявлением в эфире американского телеканала FOX NEWS выступила кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это уже давно нужно было сделать!!  Все перечисленное вами  СБОРИЩЕ такое вытворяет по всему Миру, причем безнаказанно!
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15 час.
Boris Borisov
Мы обязательно ответим этим зарвавшимся Хейлям -всеразрушающей, страшной в своей разящей силе о з а б о ч е н н о с т ь ю ! Вот , только Маша Захарова ответ допишет .... !
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Давно было пора это сделать.
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9 час.

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