ФИФА включила Крым в состав России во время жеребьёвки отбора ЧМ-2026: рассказывая о причинах, почему Украина и Беларусь не смогут попасть в одну группу, ФИФА в официальной трансляции показала карту с Крымом вне состава Украины.
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