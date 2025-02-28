В работе межрегионального научно-практического семинара, посвященного 80-летию Великой Победы, «Исторические традиции Донского казачества в воспитании гражданина и патриота Отечества Российского» приняли участие спикеры: 🗣Полежаев Дмитрий Владимирович, профессор, заведующий кафедрой педагогики и воспитательной деятельности, руководитель регионального ресурсного центра гражданско-патриотического воспитания ГАУ ДПО «ВГАПО»; 🗣Ванеев Николай Николаевич, помощник Председателя Волгоградской областной думы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии