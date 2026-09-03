Вэнс: Мы бы ушли, но страны Персидского залива просят нас этого не делать Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал очередное громкое заявление о ближневосточной полити.
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