«Спартак» – лидер по агентским выплатам, ЦСКА – СКА в финале Запада, омбудсмен Москалькова напишет в ООН, ролик АПЛ без россиян, Дзюба – лучший игрок марта и другие новости

1. «Спартак» потратил 4,8 млн евро и более 267 млн рублей на выплаты посредникам – больше всех в России в 2022-м.
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