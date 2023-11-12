Вопрос на засыпку: почему коровье мясо называют говядиной?

Мясо свиньи называют свининой, а мясо курицы – курятиной. Но почему в таком случае мясо коровы и быка называют загадочным названием «говядина»? Ведь данное слово и близко не является однокоренным с каким-либо названием представителей крупного рогатого скота.
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