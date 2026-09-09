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Ростех

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КРЭТ создаст носимого ИИ-помощника для незрячих и слабовидящих

КРЭТ создаст носимого ИИ-помощника для незрячих и слабовидящих

Фото: Концерн «Радиоэлектронные технологии» Ульяновское конструкторское бюро приборостроения холдинга КРЭТ Госкорпорации Ростех создаст ассистивную систему «ЛИСА», которая поможет незрячим и слабовидящим самостоятельно ориентироваться в пространстве.

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