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Газета.ру

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В Канаде на видео сняли, как медведь на улице спрятался за спиной пенсионера

В Канаде на видео сняли, как медведь на улице спрятался за спиной пенсионера

В Канаде медведь спрятался за спиной пожилого мужчины, вышедшего на прогулку, пишет Fox News. Сам пенсионер не понимал, почему ему кричат люди на улице и что хотят от него.

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