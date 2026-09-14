В Канаде на видео сняли, как медведь на улице спрятался за спиной пенсионера

В Канаде медведь спрятался за спиной пожилого мужчины, вышедшего на прогулку, пишет Fox News. Сам пенсионер не понимал, почему ему кричат люди на улице и что хотят от него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нардеп Дмитрук: н...
- FT: телефонный ра...
- КМИС: 35% украинц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым