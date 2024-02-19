Некоторые банки ОАЭ ограничили расчеты с россиянами из-за риска вторичных санкций

Крупные кредитные организации начали закрывать и счета российских граждан. Представители бизнеса рассказали, что сложности начались раньше декабря 2023 годаКрупные банки Арабских Эмиратов ограничивают расчеты и закрывают счета россиян из-за риска вторичных санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии