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Некоторые банки ОАЭ ограничили расчеты с россиянами из-за риска вторичных санкций

Некоторые банки ОАЭ ограничили расчеты с россиянами из-за риска вторичных санкций

Крупные кредитные организации начали закрывать и счета российских граждан. Представители бизнеса рассказали, что сложности начались раньше декабря 2023 годаКрупные банки Арабских Эмиратов ограничивают расчеты и закрывают счета россиян из-за риска вторичных санкций.

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