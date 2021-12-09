Молжаниновские ...
Молжаниновские вести

15 подписчиков

Власти Москвы готовятся осуществить выплаты по заявкам на антикоронавирусную поддержку

От предпринимателей пришло более трех тысяч заявок Власти Москвы посчитали, скольким предпринимателям и какую сумму выплатили в качестве компенсаций затрат, связанных с выполнением санитарных мер в период пандемии коронавируса.

