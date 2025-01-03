Трампа вызвали в суд за 10 дней до инаугурации

Суд в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора по делу о фальсификации деловой документации Trump Organization и выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, обязав избранного президента США Дональда Трампа явиться на заседание.
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