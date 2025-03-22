Спыну прокомментировал, отправлял ли он Драгалин сообщение: «Тебе что, нечем заняться?»

Бывший министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отрицает, что писал бывшей главе Антикоррупционной прокуратуры Веронике Драгалин сообщение «Тебе что, нечем заняться!» во время обысков по делу Леова-Бумбэта.
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