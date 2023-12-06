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Данил Круговой: Футбольная столица — только Санкт-Петербург

Данил Круговой: Футбольная столица — только Санкт-Петербург

Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что считает Санкт-Петербург футбольной столицей России. По словам Кругового, он не поменял свое мнение после поражений питерской команды от московских клубов в сезоне-2023/24.

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