Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что считает Санкт-Петербург футбольной столицей России. По словам Кругового, он не поменял свое мнение после поражений питерской команды от московских клубов в сезоне-2023/24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии