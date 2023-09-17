В ходе посещения острова Русский Ким Чен Ыну подарили комплект ударных дронов-камикадзе и штурмовой бронежилет

Ким Чен Ын завершил визит в Россию, поезд лидера КНДР отправился со станции Артем-Приморский-1. Как заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора, Ким Чен Ын остался очень доволен посещением России и прошедшими переговорами с российским руководством.
Популярные статьи
- В зоне СВО ликвидирован очередной американский наемник, причастный к расправам над пленными военнослужащими ВС РФ
- Памятник Дзержинскому установили у штаб-квартиры Службы внешней разведки России в Москве
- В ночное время суток взрывы гремели в Кривом Роге и Днепропетровске, поражён ряд объектов киевского режима
Свежие комментарии