В ходе посещения острова Русский Ким Чен Ыну подарили комплект ударных дронов-камикадзе и штурмовой бронежилет

Ким Чен Ын завершил визит в Россию, поезд лидера КНДР отправился со станции Артем-Приморский-1. Как заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора, Ким Чен Ын остался очень доволен посещением России и прошедшими переговорами с российским руководством.